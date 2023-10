Governadora do RN cumpre agenda com o presidente Lula e com o ministro Haddad nesta terça, 24

Governadora cumpre agenda em Brasília junto com governadores do nordeste nesta terça e quarta-feira e se reúne com ministérios da Educação, Fazenda, Portos e Gestão e Inovação. Pela tarde, Fátima Bezerra participa, com a presença do presidente da República, Lula da Silva, do lançamento do “Projeto Sertão Vivo: Semeando resiliência climática em comunidades rurais do Nordeste”.

A governadora Fátima Bezerra cumpre agenda de trabalho em Brasília. Na manhã desta terça-feira, 24, Fátima participou da reunião do Consórcio Nordeste com os ministros da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, da Educação, Camilo Santana e com a ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação.



Na reunião, a governadora tratou da nova Carteira Nacional de Identificação que terá como base o Cadastro da Pessoa Física - CPF e deve entrar em vigor em janeiro do próximo ano.



No início da tarde, Fátima Bezerra participa, com a presença do presidente da República, Lula da Silva, do lançamento do “Projeto Sertão Vivo: Semeando resiliência climática em comunidades rurais do Nordeste”.



Ainda nesta terça-feira, a governadora do RN se reúne com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e com o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho.



A agenda da governadora Fátima Bezerra também consta para amanhã (25), reuniões com os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Goes, das Mulheres, Aparecida Gonçalves, Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, dos Transportes, Renan Filho e da Justiça, Flávio Dino.