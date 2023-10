Neoenergia alerta para aumento dos risco de queimadas com nova onda de calor no RN. Temperaturas elevadas e a chegada das estações historicamente mais quentes do ano (primavera e verão), colaboram para o aumento dos focos de incêndios em vegetações, principalmente aquelas mais próximas às rodovias que além do calor do asfalto podem ser atingidas por pontas de cigarro ainda acesas, arremessadas por populares através das janelas dos veículos; veja dica sobre como a população pode colaborar para evitar essas situações na cidade e nas estradas.

A onda de calor que atingiu a maior parte das cidades brasileiras elevando a temperatura nos últimos dias de setembro deverá se estender ao longo do mês de outubro.

A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que alerta, também, para a ocorrência de chuvas abaixo da média com a chegada das estações historicamente mais quentes do ano (primavera e verão).

Essa combinação pode resultar no aumento dos focos de incêndios em vegetações, principalmente aquelas mais próximas às rodovias que além do calor do asfalto podem ser atingidas por pontas de cigarro ainda acesas, arremessadas por populares através das janelas dos veículos.

Com foco na segurança da população e preservação do meio ambiente, a Neoenergia realiza, através das suas distribuidoras, - Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Brasília (DF) e Neoenergia Elektro (SP) - ações de conscientização junto à população ao longo de todo o ano.

Nessas atividades, são reforçadas a importância de cuidados especiais com a rede elétrica e adoção de medidas de segurança para prevenir acidentes relacionados às queimadas.

“Quando as chamas atingem a rede elétrica, componentes como postes, cabos e isoladores podem ser danificados, interrompendo o fornecimento de energia. Quando o fogo está próximo da rede, a fuligem e o calor intenso criam condições para gerar curto-circuito e, como consequência, interrupção do fornecimento”, destaca Harley Albuquerque, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia.

A Neoenergia ressalta, também, que a prevenção de incêndios é responsabilidade de todos. Ao adotar medidas de segurança, é possível evitar acidentes e preservar o meio ambiente.

Em caso de queda de fios ou postes de energia devido a incêndios, a população deve manter distância e acionar imediatamente a empresa pelo 116.

Caso encontre focos de incêndio e queimadas, chame as autoridades competentes, como o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e a Polícia Militar pelo telefone 190.

Em caso de denúncia de incêndios criminosos, ligue para o Ibama (Linha Verde): 0800 061 8080.

Orientações importantes

1. Evite acender fogueiras ou queimar lixo próximo à rede elétrica. Certifique-se de fazer isso apenas em locais apropriados e autorizados pelos órgãos competentes;

2. Não jogue pontas de cigarro ou fósforos acesos em áreas com vegetação seca. Certifique-se de apagar completamente qualquer material inflamável antes de descartá-lo;

3. Não solte balões, pois eles representam um grande risco de incêndio, podendo causar curtos-circuitos na rede elétrica;

4. Mantenha a vegetação ao redor de sua residência sempre limpa e livre de materiais inflamáveis, como folhas secas e galhos;

5. Evite o uso de fogos de artifício em áreas próximas à vegetação seca, pois as faíscas podem iniciar incêndios;

6. Em caso de focos de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros e evite se aproximar do local.