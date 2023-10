O caso aconteceu próximo à Assembléia de Deus da Rua Seis de Janeiro, no Santo Antônio, por volta das 18h40 desta terça-feira (24). A vítima foi identificada como Francisco Bruno Nascimento da Silva, de 25 anos. Ele havia saído da praça da Catedral, em uma mototáxi, momento antes de ser assassinado. De acordo com o delegado Luís Antônio, os suspeitos teriam começado a atirar nas costas da vítima ainda com o veículo em movimento. Francisco Bruno já havia sofrido um atentado anterior, no Hotel Caraúbas, no Centro da cidade, mas conseguiu se recuperar.