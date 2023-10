Pacientes que precisarem de tomografia à noite no HRTM serão enviados para fazer o exame em Natal

Já durante o dia, neste final de semana, os pacientes serão levados para fazer as tomografias no Hospital Santa Luzia, no Centro. A informação é da Assessoria de Comunicação do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), assinada no início da manhã deste sábado, dia 28 de outubro de 2023. Durante à noite, os pacientes serão enviados para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, e/ou para o Hospital Deoclécio Marques, em Parnamirim, e depois retornaram para o tratamento no HRTM, em Mossoró. A NOTA não explica como será esta logística. Esta é a segunda vez que este problema acontece, colocando em risco a vida dos pacientes de emergência urgência e traumatologia da região Oeste do Rio Grande do Norte.