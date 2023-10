SESAP desiste de levar pacientes do HRTM para fazer exames de tomografias em Natal

Secretaria Estadual de Saúde contratou emergencialmente o Hospital São Luiz, para fazer os exames em Mossoró nos dias comerciais, também nos feriados e finais de semana. Antes, em Nota, a SESAP informou que iria fazer os exames durante o dia no hospital da oncologia em Mossoró e durante à noite, nos hospitais de Natal e Parnamirim, e depois trazer de volta para receber o tratamento no HRTM.

O Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, fechou contrato com o Hospital São Luis para evitar enviar pacientes, em emergência e urgência do Hospital Regional Tarcísio Maia, em ambulâncias, durante à noite, para fazer exames de tomografias em Natal e voltarem para serem tratadas em Mossoró.

Durante o dia, havia sido contratado o Hospital Santa Luzia (Hospital da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer) para fazer as tomografias emergenciais dos pacientes do HRTM. O Hospital São Luiz vai fazer os exames 24 horas. Ao menos é o que está previsto no contrato.

O HRTM tem um tomógrafo e está em obras de reforma, num investimento de R$ 10,3 milhões, sendo R$ 6,5 milhões destinados pelo senador Styvenson Valentin, que destinou outros R$ 5,5 milhões para comprar equipamentos e máquinas para esta unidade hospitalar.

Os profissionais de saúde que trabalham no HRTM, afirmavam que conduzir um paciente de Mossoró a Natal, estando ele em estado grave, para fazer um exame de diagnóstico, não fazia o menor sentido. Na verdade, colocaria a vida do paciente em situação de alto risco.

Outra informação a respeito do tomógrafo do HRTM é que não existe previsão de quando será consertado. Da outra vez que quebrou, o Governo do Estado gastou mais de R$ 700 mil para comprar uma nova ampola e instalar no aparelho. Demorou vários meses.

Em Nota, o HRTM também não informou como está sendo feito translado dos pacientes para fazer os exames em outro hospital e depois trazer de volta para receber o tratamento. Da outra vez que o tomógrafo quebrou, foi firmado uma parceria com o Corpo de Bombeiros para ajudar o SAMU levar e trazer os pacientes.