Operação Sorriso volta a Mossoró em janeiro de 2024; cerca de 60 cirurgias devem ser realizadas. Esta será a 7ª edição da operação no Rio Grande do Norte. Todas as pessoas com fissura labiopalatina, de qualquer idade, podem se cadastrar para participar da triagem, marcada para o dia 7 de janeiro de 2024, no Centro Especializado em Reabilitação Benômia Maria Rebouças. As cirurgias para quem for selecionado serão realizadas a partir do dia 9, no Hospital Wilson Rosado; veja como realizar o cadastro.

A Operação Sorriso, uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo, retorna ao Rio Grande do Norte pela 7ª vez para a realização de mais um programa de correção de fissura labial e fenda palatina.

A edição 2024 da operação acontecerá a partir de 7 de janeiro. A expectativa é que sejam realizadas cerca de 60 cirurgias.

Todas as pessoas com fissura labiopalatina, de qualquer idade, podem participar da triagem. Para isso, basta se cadastrar através do link bit.ly/OSB-Mossoro ou entrar em contato com Nipson Araújo (84 8165-6819) ou com Ályda Mendes (84 98751-4776).

A triagem será realizada no dia 7 de janeiro de 2024, no Centro Especializado em Reabilitação Benômia Maria Rebouças. No dia, é preciso levar os documentos de identificação do paciente e do responsável (caso seja menor), além de exames de sangue recentes (realizados até no máximo três meses antes), caso tenham.

Para pacientes de fora da cidade, a Operação Sorriso conta com a parceria do Albem - Albergue de Mossoró, que oferece gratuitamente hospedagem, alimentação e transporte para os atendimentos.

Após a triagem, os pacientes selecionados passarão por cirurgias com os voluntários da Operação Sorriso no Hospital Wilson Rosado, a partir do dia 9 de janeiro.

Um time de mais de 40 voluntários da área da saúde do Brasil e de outros países, entre médicos, enfermeiros, anestesistas e outros profissionais de saúde, irá participar do programa cirúrgico.

Esta 7ª edição do Programa Cirúrgico de Mossoró, que tem com parceiros o Centro Especializado em Reabilitação Benômia Maria Rebouças, o Albem – Albergue de Mossoró, o Hospital Wilson Rosado e a Secretaria de Saúde/Prefeitura de Mossoró.

Conta, ainda, com os patrocínios de Azul Linhas Aéreas, Colgate, Hasbro, Operation Smile, Johnson&Johnson.