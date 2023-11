Suspeita de latrocínio em Serra do Mel era assessora da procuradoria do município

De acordo com os delegados Raphael Laboissière, de Areia Branca, e Paulo Torres, que responde por Serra do Mel e pela Defur Mossoró, Cinthya Nartinelly Costa de Oliveira foi exonerada do cargo comissionado que exercia no município, logo após ser apontada como principal suspeita do latrocínio que vitimou Antônio Lisboa de Lima, no dia 22 de outubro. A mulher também já havia sido detida por embriaguez ao volante e por porte ilegal de arma de fogo. Nesta última ocasião, segundo a polícia civil, ela pretendia matar a namorada da ex-esposa dela. Cinthya é considerada foragida da justiça.

A polícia civil, por meio dos delegados Raphael Laboissière, de Areia Branca, e Paulo Torres, que responde por Serra do Mel e pela Defur Mossoró, concederam entrevista coletiva, na tarde desta quarta-feira (1º), para dar mais detalhes sobre as buscas por Cinthya Nartinelly Costa de Oliveira.

A mulher é apontada como a principal suspeita do latrocínio que vitimou Antônio Lisboa de Lima, no dia 22 de outubro. O corpo dele foi encontrado no dia 25 do mesmo mês, em uma cova rasa, na Vila Piauí, em Serra do Mel.

De acordo com o delegado Raphael, as investigações apontam que Cinthya teria sido responsável pelo homicídio, tendo ajuda de terceiros para se desfazer do corpo da vítima. A motivação do crime seria a intenção que ela tinha de roubar a motocicleta de Antônio.



Cinthya Nartinelly era conhecida na cidade, por exercer o cargo de assessora da procuradoria do município, tendo sido exonerada logo após ser apontada como principal suspeita do latrocínio.

Nesta quarta, a polícia realizou buscas em endereços ligados à mulher. Nestes locais, foram encontrados uma pá roça e um alicate, que possivelmente foram utilizados no crime. Também foram localizados outros objetos que apontam para outros crimes já cometidos por ela.

Ainda segundo a polícia civil, Cinthya já havia sido detida por embriaguez ao volante e por porte ilegal de arma de fogo. Nesta última ocasião,também segundo a polícia civil, ela pretendia matar a namorada da ex-esposa dela.

Um mandado de prisão preventiva já foi expedido contra Cinthya, que é considerada foragida da justiça.

Caso a população tenha informações que possam levar ao paradeiro da foragida, pode enviar denúncias anônimas através do disque denúncia (84) - 9.8136.6735. O sigilo da fonte é garantido.