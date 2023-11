Novo trecho da Av. Alberto Maranhão, entre a Crockat de Sá e Delfim Moreira, será interditado nesta terça, 7

Na terça-feira (7), às 8h, o trecho da avenida Alberto Maranhão entre a Crockat de Sá e a avenida Delfim Moreira, em Mossoró terá interdição total da via para instalação de tubulação de esgoto. Por ser um trecho bastante utilizado, devido a proximidade com a Delfim Moreira, a Companhia solicita atenção redobrada dos motoristas na utilização de ruas alternativas. A previsão é que esse local fique completamente interditado até a quarta-feira (15).



A Caern concluiu o assentamento de 140 metros de nova tubulação de grande diâmetro no trecho entre a Luiz Colombo e a Crockat de Sá, na avenida Alberto Maranhão. A via permanecerá completamente interditada até o final da tarde de terça-feira (7). Na quarta-feira (8), será possível permitir a passagem de veículos em uma das faixas, enquanto é finalizado o calçamento da avenida.



COLETOR TRONCO

A Caern está fazendo a troca de tubulação do coletor tronco de esgotos na avenida Alberto Maranhão como medida preventiva para o período de chuvas. Pelo coletor tronco são transportados efluentes de boa parte da cidade para o tratamento em lagoas. Os tubos de 800 milímetros, ou seja, grande diâmetro, exigem a movimentação de veículos pesados na execução do trabalho. A Caern reforça que os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres respeitem a sinalização evitem os trechos em obras. Por questão de segurança, devido à escavação profunda, é importante que somente a equipe que realiza o trabalho circule no local