O Governo do Rio Grande do Norte, por meio do Programa Estadual de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho (PQVST), concluiu, nesta quarta-feira (8), a entrega de cerca de 900 latas e/ou sacos de leite em pó para instituições beneficentes da capital e do interior do estado.

O montante foi arrecadado durante as inscrições da 11ª Corrida do Servidor Nota Potiguar, realizada no dia 28 de outubro, em Natal, e que integrou as ações comemorativas alusivas ao Dia do Servidor.

“A Corrida do Servidor não trata apenas de uma ação esportiva, que resulta em medalhas e troféus aos participantes, mas também em uma grande ação solidária. Isso porque, além do incentivo prática de promoção à saúde dos corredores, a competição estimula a solidariedade ao realizar inscrições mediante a entrega de latas de leite para doação”, explicou o secretário estadual da Administração e coordenador do Comitê Gestor do PQVST, Pedro Lopes.

Ao todo, 11 entidades foram beneficiadas com a doação das latas e dos sacos de leite, contribuindo, assim, para a alimentação de crianças e idosos que são assistidos nesses locais.

As instituições são: Ação Trampolim das Comunidades – em Parnamirim, Aldeias Infantis SOS, Associação Onco e Vida, Casa da Criança, Casa de Idosos José Bernardo Marimba – em Carnaúba dos Dantas, Casa Divino Mestre, Centro Integrado de Assistência Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no RN (Ciade), Escola Almirante Newton Braga, Instituto Juvino Barreto, Lar da Vovozinha e Sociedade de Obreiros que Partilham o Amor (S.O.P.A.).

Membro da Comissão Estadual do PQVST e coordenadora do projeto Escuta Ativa, a psicóloga Mirla Paiva foi uma das servidoras que esteve à frente da entrega do material arrecadado para as instituições e considera a iniciativa muito positiva.

“Os benefícios dessa ação são imensuráveis, pois, a partir de uma ação com objetivos de promover saúde para os servidores públicos do RN, estamos favorecendo aqueles que também necessitam de qualidade de vida e dignidade”, destacou.

Para a maioria das entidades, a doação significa menos custo com a compra de leite para alimentar os internos que vivem ou permanecem temporariamente nestes lares.

Muitas delas, inclusive, vivem de doações permanentemente, ou seja, sempre têm necessidade de leite em pó, alimentos em geral (arroz, feijão), produtos de higiene (fraldas, lenços umedecidos, pasta de dente, papel higiênico) e produtos de limpeza (sabão em pó, desinfetante, detergente). Logo, a importância de sempre que possível ajudar as instituições com quaisquer tipos de doação.

Aqueles que tiverem interesse em conhecer as instituições e fazer doações podem entrar em contato pelos contatos a seguir:

Aldeias Infantis SOS - @aldeiasinfantisrn

Associação Onco e Vida - @oncoevida \ https://oncoevida.org.br/

Casa da Criança - @casadacrianca.natal \ (84) 3221-2969

Casa Divino Mestre - @(84) 3301-1019

Ciade - https://ieadern.org.br/projetos-sociais/ciade/

Escola Almirante Newton Braga - (84) 3232-6624

Instituto Juvino Barreto - @juvinobarreto / juvinobarreto@hotmail.com

Lar da Vovozinha - @lardavovozinhaoficial / (84) 99152-3744

S.O.P.A. - @sopaoficial