Homem com mandado de prisão em aberto é preso ao tentar fazer um BO em delegacia de Mossoró. O homem, identificado como Estevan Francisco Dantas Neto, de 30 anos, compareceu à Delegacia Regional de Mossoró, na manhã desta terça-feira (14), para fazer um Boletim de Ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais fizeram a verificação dos dados dele no sistema e descobriram que, contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela comarca de Ipanguaçu, por um crime de furto. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Defum para conclusão dos procedimentos. Esta é a quarta vez, no ano de 2023, que a polícia civil realiza prisões dessa natureza.