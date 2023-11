Jovens são alvejados por assaltante durante tentativa de latrocínio no Vingt Rosado, em Mossoró. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (14). De acordo com informações da polícia militar, dois jovens, identificados como Breno e Maria Eduarda, estavam transitando em uma motocicleta, conduzida por ele, quando um suspeito se aproximou e anunciou o assalto. O condutor reagiu acelerando o veículo, momento em que o assaltante atirou. O disparo acertou as costas da jovem, transfixou e atingiu o rapaz. O suspeito fugiu sem levar nada. As vítimas foram socorridas com vida para o HRTM.

Dois jovens foram feridos com um disparo de arma de fogo, no início da tarde desta terça-feira (14), na Rua Delmira Queiroz Pinto, no Conjunto Vingt Rosado, em Mossoró

De acordo com informações da polícia militar, as vítimas, identificadas como Breno e Maria Eduarda, estavam transitando em uma motocicleta, conduzida por ele, quando um suspeito se aproximou e anunciou o assalto.

O condutor reagiu acelerando o veículo, momento em que o assaltante atirou. O disparo acertou as costas da jovem, transfixou e atingiu o rapaz. Feridos, eles caíram da motocicleta. Após cometer o crime, o suspeito fugiu sem levar nada.

Uma ambulância do Samu foi acionada para socorrer as vítimas. Elas foram levadas para atendimento no Hospital Regional Tarcísio Maia. O estado de saúde delas é desconhecido até o momento.