Inscrições no concurso do público da Caern começam nesta quinta-feira, 16. O edital do concurso, que será realizado pela Idecan, foi divulgado no início da semana. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 33 vagas, divididas entre os cargos de técnico de controle ambiental, técnico em instrumentação, técnico de edificações, técnico em mecânica, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro civil e advogado. Os interessados em concorrer a uma das vagas podem realizar a inscrição das 14h desta quinta-feira, até às 23h59min do dia 20 de dezembro de 2023, somente via internet, por meio do site da banca realizadora do concurso.