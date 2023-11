Homem descumpre medida protetiva e é preso pela equipe Deam na Ilha de Santa Luzia

De acordo com a delegada Luana Vidal, titular da Delegacia da Mulher de Mossoró, a vítima, ex-companheira do suspeito, havia pedido medida protetiva de urgência quando registrou ocorrência de lesão corporal e ameaça, no mês passado. Apesar da medida concedida, o homem, passou a descumpri-la de forma insistente. Nesta sexta-feira (17), a justiça expediu o mandado de prisão preventiva, que foi cumprido de imediato pela equipe da Deam. De acordo com a delegada, este tipo de ação é importante para que as mulheres saibam que podem e devem denunciar seus agressores “e também para os homens que descumprem as medidas protetivas ficarem atentos. A cada descumprimento eu peço a prisão”, disse.