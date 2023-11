Polícia prende suspeito de tráfico de drogas no Conjunto IPE, em Areia Branca. Segundo a polícia civil, o suspeito mantinha um ponto de venda dos entorpecentes no conjunto e já vinha sendo investigado com base em informações anônimas. Nesta sexta-feira (17), os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça. No momento da ação, foram apreendidas 14 trouxinhas de cocaína, embaladas em sacos plásticos e prontas para a venda, além de uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .380, e mais 42 munições intactas do mesmo calibre.

FOTO: CEDIDA