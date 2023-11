Prefeito de Natal retém R$ 23 milhões da Liga do Câncer de Natal

Recursos destinados pelo senador Styvenson Valentim, através de emendas, deveriam ter sido repassados pelo prefeito Alvaro Dias em agosto passado para as obras de construção do Hospital Infantil Oncológico no Alecrim, em Natal, e para o Centro de Diagnóstico que estão sendo construído em Currais Novos, na região Seridó. As duas obras vão atender público de regiões que tem mais de 2 milhões de habitantes. O senador Styvenson vai gravar live às 20 horas desta segunda-feira, para comentar o assunto.

O prefeito Álvaro Dias, de Natal-RN, recebeu R$ 23 milhões enviados pelo Governo Federal com a obrigação de repassar, de imediato, para a Liga Norte Rio-grandense de Combate ao Câncer de Natal construir o hospital infantil oncológico, no Alecrim, em Natal, e um Centro de Diagnóstico e Ensino na cidade de Currais Novos, na região Seridó.

Só que o prefeito Álvaro Dias retém estes recursos deste agosto.

Ao fiscalizar a aplicação dos recursos que destinas em emendas parlamentares impositivas no Orçamento Geral na União para o Rio Grande do Norte, o senador Styvenson Valentim descobriu a retenção ilegal, injusta e imoral dos recursos e está convocando seus seguidores nas redes sociais para comentar o assunto, em live, às 20 horas desta segunda-feira, 20.





Em Natal, a liga do Câncer está construindo um prédio com seis andares para funcionar o primeiro hospital infantil oncológico do Rio Grande do Norte. Parte dos recursos retidos, no caso, seriam para pagar pelas obras que estão em andamento de construção deste hospital, tão importante para o tratamento com crianças com câncer no Rio Grande do Norte.

Já a outra parte dos recursos, foi destinado pelo senador, através da Prefeitura de Natal, para a Liga do Câncer de Natal, dá andamento as obras do Centro de Diagnóstico e Ensino, no município de Currais Novos-RN. As duas unidades, quando estiverem em funcionamento, vão alcançar um público de mais de 2 milhões de habitantes do RN.

Sobre os recursos que destina, através de emendas, para o Rio Grande do Norte, o senador Styvenson Valentim explicou ao MH que fiscaliza a aplicação de cada centavo, mas ele afirmou também que espera que a população faça o mesmo, para que os recursos sejam realmente aplicados, bem aplicados, em benefício de todos. “São recursos públicos”, destaca.

Durante o período de seu mandato até agora, Styveson calcula que já enviou quase 260 milhões para o Rio Grande do Norte.





Veja tabela detalhando.

Para quem deseja, pode acompanhar a destinação dos recursos e correta aplicação através do site do mandato do senador Styvenson.