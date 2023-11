Taxista de Tibau é abordado e assassinado a tiros na região da Gangorra. O caso aconteceu por volta das 14h desta terça-feira (21), na RN-013. Segundo o delegado Luiz Fernando, Francisco Jefferson Paiva da Silva Gomes, de 32 anos, estava fazendo o transporte de uma caixa d’água, de Mossoró a Tibau, em uma caminhonete, quando parou no trevo conhecido como Gangorra, possivelmente para esperar alguém. Em seguida, dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta e desferiram disparos de arma de fogo contra ele. Mesmo ferido, Jefferson tentou escapar, mas perdeu o controle do veículo e colidiu com uma cerca, do outro lado da via.

Segundo o delegado Luiz Fernando, a vítima estava fazendo o transporte de uma caixa d’água, do município de Mossoró a Tibau, em uma caminhonete, quando parou no trevo, possivelmente, para esperar alguém. Em seguida, dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta e desferiram disparos de arma de fogo contra ela.

Mesmo ferido, Jefferson ainda tentou escapar, mas perdeu o controle do veículo, atravessou a pista e colidiu com uma cerca, do outro lado da via. Os suspeitos fugiram em seguida.

O delegado afirmou que vai analisar as informações que foram colhidas no local, mas que, a princípio, o crime será investigado como homicídio, visto que nenhum pertence da vítima foi levado.

Populares, familiares e clientes de Jefferson que estiveram no local do crime, afirmaram que ele era tido na cidade como uma pessoa boa, bastante querida e que nunca ouviram falar de inimizades que ele mantivesse. “Vivia para trabalhar”, disse o pai dele ao MOSSORÓ HOJE.

O corpo de Jefferson foi removido para exames na sede do Itep, em Mossoró, para determinar a quantidade de tiros que o atingiram, bem como o tipo de munição utilizada. De acordo com o Perito Álamo Silva, cerca de 10 estojos foram removidos no local do crime, mas ainda não é possível precisar que todos tenha sido dos disparos realizados contra a vítima.