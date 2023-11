Polícia prende um suspeito de furto de energia e outro de receptação em Mossoró

Polícia prende um suspeito de furto de energia e outro de receptação qualificada em Mossoró. As prisões aconteceram nesta quarta-feira (22), no âmbito da "Operação Tarega", deflagrada nesta manhã, tendo como alvo sucatas da cidade de Mossoró. O objetivo foi fiscalizar os estabelecimentos e reprimir a compra e venda de materiais e equipamentos das Companhias de Serviços, tais como fios de cobre. Com os suspeitos foram apreendidos diversos materiais de origem criminosa.

Nesta quarta-feira (22) a polícia civil, por meio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR), realizou duas prisões em flagrante, sendo uma por furto de energia e a outra por receptação qualificada.

As prisões aconteceram no âmbito da "Operação Tarega", deflagrada nesta manhã, tendo como alvo sucatas da cidade de Mossoró. O objetivo foi fiscalizar os estabelecimentos e reprimir a compra e venda de materiais e equipamentos das Companhias de Serviços, tais como fios de cobre.

A ação contou com a parceria da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), da Secretaria de Tributação, da empresa 3R Petroleum e do Corpo de Bombeiros (CBRN).

Além das prisões, os policiais ainda apreenderam com os suspeitos diversos materiais de origem criminosa.

Os dois homens foram conduzidos para a Delegacia de Furtos e Roubos, onde foram ouvidos e autuados.

O homem detido por furto de energia pagou fiança e foi liberado. Já o outro suspeito, detido por receptação, foi encaminhado à cadeia pública onde permanecerá à disposição da Justiça.