Homem de 26 anos é preso em flagrante por pornografia infantil, em Mossoró

A prisão aconteceu nesta quarta-feira (29), no bairro Bom Jesus. A equipe da DPCA foi à casa do suspeito, dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão no âmbito de investigação sobre posse de conteúdo sexual de crianças. De acordo com a polícia civil, quando as equipes chegaram ao local, ao perceber que seria alvo das buscas, o homem quebrou o seu aparelho celular, nas tentativa de ocultar provas e dificultar a investigação.