Mossoró foi o município que mais gerou empregos em outubro no RN

Mossoró foi o município que mais gerou emprego em outubro no RN. Ao todo, foram 812 novas vagas, o que representa 35,9% dos empregos gerados no Rio Grande do Norte durante o mês. O setor de serviços foi o que mais abriu vagas, registrando um saldo positivo de 648 novas contratações. O segmento da construção veio em seguida com 176 novos postos. Os dados foram divulgados essa semana pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego - Governo Federal.