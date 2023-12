TRE/RN aponta que PRF atrasou eleitores de Campo Grande no 2º Turno das eleições presidenciais

O documento se refere a uma amostra de 5.830 eleitores de 23 seções localizadas no município de Campo Grande, a 272 km de Natal. Esse é o primeiro documento da Justiça Eleitoral afirmando que as operações tiveram o potencial de atrapalhar as eleições. À época, a PRF era comandada pelo bolsonarista Silvinei Vasques — preso desde agosto por suspeita de interferência nas votações. O registro pode sinalizar um indício técnico de que as abordagens feitas nas estradas pela polícia no Nordeste, reduto eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tiveram de fato objetivo de atrapalhar a votação.

Na data do pleito, moradores da região usaram as redes sociais para denunciar operações da corporação nas estradas. De acordo com eles, os agentes colocaram barricadas em vários pontos, atrasando a votação dos eleitores. Na investigação, tanto Vasques quanto o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, também investigado, alegaram que as barreiras foram montadas para combater crimes eleitorais, como, por exemplo, compra de votos.