Prefeitura de Grossos reforça atuação da segurança para o luau das Cores 2023

Para que todos os moradores e visitantes se divirtam, com tranquilidade e segurança no luau das Cores 2023, a prefeitura de Grossos, se reuniu na manhã desta quarta-feira (06), com a Polícia Militar e a equipe de segurança privada para reforçar o patrulhamento e esquema de segurança do evento.

A prefeita Cinthia Sonale acompanhou a reunião e afirma que o Luau contará com três motos patrulha, quatro viaturas, ônibus de monitoramento, policiamento ostensivo de 40 homens da Policia Militar, além de segurança privada que garantirá um efetivo 40 seguranças e dois bombeiros civis. “Tudo está sendo pensado, planejado e reforçado. Será uma atuação integrada, fortalecendo a segurança de todos que estiverem no evento”, afirmou a prefeita.

“A polícia militar vai agir desde a manhã do dia 09, com barreiras na entrada da cidade, até o final do evento, com a presença da Força Tática, GTO e Rocam, o efetivo extra estará aqui para garantir maior segurança para a população”, destacou o Sargento Fred William, comandante do destacamento da PM no município.

A segurança de todo espaço da praia de Pernambuquinho, local do evento, assim como os acessos e entrada, também estarão sendo fiscalizados.

“Estaremos em Grossos para fazer a segurança privada do evento, todo o entorno da festa, fazendo a fiscalização dos acessos, também fiscalizar a entrada de bebidas, já que não será permitido entrada com bebidas em vidro, fiscalização também das entradas do Luau, com detector de metais, tudo para garantir que o evento aconteça com total segurança”, explicou Gilvânio, responsável pela segurança privada.

“Estamos reforçando todo o efetivo policial para assegurar que nossa cidade possa comemorar seus 70 anos de emancipação com tranquilidade e segurança,” disse a prefeita.

A equipe de patrulhamento ostensivo da cidade manterá as atividades normais garantindo a segurança na área urbana.