MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 08/12/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ



Prefeito Allyson Bezerra lança Segunda fase do Mossoró Realiza e Mossoró Mobilidade 2.0 nesta sexta-feira

Mossoró Cidade Educação: 28 unidades de ensino estão 100% climatizadas; meta é climatizar as 95 escolas do município

Agentes de Trânsito de Mossoró passam a seguir manual de policiamento viário

IFRN terá rádio educativa vinculada à Rede Nacional de Comunicação Pública

“Missão de transformar Mossoró”, diz Allyson Bezerra em confraternização dos servidores terceirizados

ESTADO

No novo Minha Casa Minha Vida os municípios vão entrar com o terreno e a infraestrutura

Governo Federal destina mais R$ 105 milhões para a saúde do Rio Grande do Norte

Para o Governo do Estado, volta da Petrobras para a Bacia Potiguar amplia horizonte promissor para a Economia do RN

POLÍCIA

Polícia é acionada para ocorrência de homicídio durante a madrugada desta sexta-feira em Governador Dix Sept Rosado

Polícia prende pedreiro suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha

Apodiense realiza o sonho de comprar um carro e na volta para casa pela BR 405 colide com um caminhão e morre

Apontado como número 2 do PCC no Brasil é transferido do Presídio Federal de Mossoró para Brasília

Deputada Isolda Dantas solicita ampliação das rondas e patrulhamento policial em Mossoró

NACIONAL

Petrobras reduz preço do Diesel 6,6% nas refinarias a partir desta sexta-feira

FPM: prefeituras recebem primeiro repasse de dezembro nesta sexta-feira (8)