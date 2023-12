Show do cantor Chagas Sobrinho abre programação dos 70 anos de emancipação política de Grossos

“Foi uma noite muito especial, de agradecimento a Deus pelo aniversário do nosso município. Este ano de 2023 foi marcado por muito trabalho em favor do povo de Grossos, e para celebrar cada conquista, reunimos toda população neste lindo show que marca o início as festividades de emancipação”, frisou a prefeita Cinthia Sonale. A programação tem continuidade com a Corrida de Mini Barcos à Vela ás 14h na Prainha, a Feira Recriar às 17h na Praça do Moinho. E a noite, o Show com Padre João Carlos e cantores da Terra às 19h e logo após, o ensaio geral do Espetáculo O Moinho do Passado em Movimento ao Futuro às 22h também na Praça do Moinho.

A programação dos 70 anos de Emancipação política da cidade de Grossos teve início nesta quinta- feira (07), com o show do cantor Chagas Sobrinho em praça pública. O evento também celebrou o dia do evangélico, com a participação de diversas congregações da cidade.



Um grande público lotou a praça do Moinho e prestigiou a noite de fé, adoração e agradecimento a Deus. Que contou ainda com a pregação do Pastor Robson Viana e show com os cantores da terra.



“Foi uma noite muito especial, de agradecimento a Deus pelo aniversário do nosso município. Este ano de 2023 foi marcado por muito trabalho em favor do povo de Grossos, e para celebrar cada conquista, reunimos toda população neste lindo show que marca o início as festividades de emancipação”, frisou a prefeita Cinthia Sonale.



A programação tem continuidade na manhã desta sexta- feira (08), com entrega dos carros para o CEAM, a Policlínica Municipal e a Vigilância Sanitária, além da autorização para licitação de dois veículos e equipamentos permanentes no valor de R$ 310 mil, para o Fundo de Assistência Social, entrega de próteses dentárias e a Inauguração do calçamento de Alagamar às 10:30h.



A tarde, a programação segue com a Corrida de Mini Barcos à Vela ás 14h na Prainha, a Feira Recriar às 17h na Praça do Moinho. E a noite, o Show com Padre João Carlos e cantores da Terra às 19h e logo após, o ensaio geral do Espetáculo O Moinho do Passado em Movimento ao Futuro às 22h também na Praça do Moinho.