Senador anuncia liberação de R$ 18,1 milhões para 11 municípios do RN

Dos R$ 18,1 milhões liberados, R$ 15 milhões estão sendo destinados para a Liga do Câncer, de Natal, concluir um hospital infantil e também investir numa unidade de diagnóstico em Currais Novos. Ao divulgar a tabela (veja na reportagem), o senador pediu ajuda da população para fiscalizar a aplicação dos recursos nos 11 municípios do RN. .

Esta semana, o senador Styvenson Valentim, do Podemos, divulgou, em suas redes sociais, que o Governo Federal liberou R$ 18.120.593,00 para 10 municípios do Rio Grande do Norte.

Este valor faz parte da cota que o senador tem direito de destinar ou indicar no Orçamento Geral da União, para município de seu estado de origem investir em obras de livre escolha.

Styvenson Valentim explica no vídeo que a divulgação da destinação dos recursos públicos, é para o cidadão ajudá-lo na cobrança para que estes recursos sejam bem aplicados.





Cada parlamentar (são 11 no RN) pode indicar cerca de R$ 80 milhões em emendas para seu estado de origem, mas poucos dão a transparência e fiscalizam a aplicação destes recursos com a firmeza de Styvenson Valentim.



O senador Styvenson Valentim chega a ser intransigente em se tratando da aplicação dos recursos que indica em emenda parlamentar impositiva ou de bancada. Esta cobrança tem bons resultados.

É o caso dos R$ 400 mil que Styvenson Valentim destinou para o município de Caicó e lá foi construído uma belíssima Unidade de Saúde, totalmente equipada. Ele quer o mesmo em outros municípios.

Veja o destino destes 18,1 milhões pagos esta semana aos prefeitos do RN.