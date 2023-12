Ataque deixa dois mortos e uma jovem baleada em Luis Gomes-RN

Morreram em função dos tiros Josivan Oliveira da Silva, de 23 anos, e Railson de Almeida Soares, de 22 anos. A jovem Fabiana Santana da Silva, de 21 anos, foi atingida com um tiro no joelho. O ataque aconteceu por volta das 15h, no Bairro Sol Nascente, em Luiz Gomes-RN. Polícia Civil acionada para investigar o caso.

Dois homens chegaram atirando com armas automáticas, por volta das 15h40 deste sábado, 9, em um bar no bairro Sol Nascente, na cidade de Luís Gomes, no Alto Oeste do Rio Grade do Norte.

Josivan Oliveira da Silva, de 23 anos, e Railson de Almeida Soares, de 22 anos, não resistiram. A jovem Fabiana Santana da Silva, de 21 anos, foi atingida com um tiro no joelho e está internada em Pau dos Ferros.

Os assassinos teriam fugido num carro preto, segundo relatou uma testemunha à polícia.

A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar suspeitos. Os policiais civis de plantão neste final de semana na região, foram chamados juntamente com o ITEP.

O corpo de uma das vítimas será removido do local para a unidade regional do ITEP, em Pau dos Ferros. A segunda vítima, ainda foi socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Também foi levada para exames na sede do ITEP.

O caso será investigado pela Polícia Civil, tendo como base as investigações iniciais realizadas pelos policiais civis de plantão e também dos peritos e legistas do ITEP, de Pau dos Ferros.

Guerra de Facções

A Polícia Civil tem dedicado esforços para identificar e prender os autores de uma série de crimes de homicídios que tem ocorrido em todos os municípios do Alto do Oeste do RN.

Semana passada, aconteceu um duplo homicídio na cidade de Umarizal e outro na cidade de Olho D’Água do Borges. Antes, já havia registrado mortes em Umarizal e Viçosa.

Reação da Polícia

Semana passada, a Polícia foi prender dois suspeitos em Luis Gomes, teve confronto e os dois morreram na cidade de Luis Gomes. Veja mais AQUI.