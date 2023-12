Acusados do assassinato de Eliel Ferreira começam a ser julgados, em Natal. Ialamy Gonzaga, conhecido por Junior Preto, de 40 anos, Josemberg Alexandre da Silva, conhecido por Beberg, de 38 anos, e Francisco de Assis Ferreira da Silva, conhecido por Neném, são acusados do homicídio de Eliel Ferreira Cavalcante Júnior, de 25 anos, de uma tentativa contra Lucas Emanoel, crimes ocorridos em 9 de abril de 2022, em Mossoró. Francisco é o único réu que irá participar por videoconferência, por estar internado, fazendo tratamento contra tuberculose, segundo informou a defesa. A previsão é que o julgamento, iniciado hoje, dure três dias.

O Conselho de Sentença do Júri Popular da Comarca de Natal está reunido, na manhã desta terça-feira (12), para julgar os acusados do assinato de Eliel Ferreira Cavalcante Júnior, de 25 anos, de uma tentativa contra Lucas Emanoel. O crime aconteceu no dia 9 de abril de 2022, no bairro Doze Anos, em Mossoró.

Estão sendo julgados pelo homicídio:

Ialamy Gonzaga, conhecido por Junior Preto, de 40 anos;

Josemberg Alexandre da Silva, conhecido por Beberg, de 38 anos;

Francisco de Assis Ferreira da Silva, conhecido por Neném.

Este último está participando do julgamento por videoconferência, por estar internado, fazendo tratamento contra tuberculose, segundo informou a defesa.



O julgamento popular foi iniciado por volta das 9h30, no Fórum Seabra Fagundes. O caso foi desaforado da comarca de Mossoró, a pedido da defesa dos réus.

Os advogados alegaram que devido a grande repercussão do crime, a sociedade mossoroense não teria condições de julgar os acusados, visto que, segundo eles, estaria motivada a condená-los, diante da comoção popular.

Em julho deste ano, a justiça do Rio Grande do Norte atendeu ao pedido da defesa, decidindo pelo desaforamento do caso para a comarca de Natal.

A previsão é que o julgamento, iniciado hoje, dure três dias.