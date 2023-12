Saúde do RN reduz infecções hospitalares e economiza R$ 13,7 milhões

RN reduz infecções hospitalares e economiza R$ 13,7 milhões. Através do projeto "Saúde em Nossas Mãos”, a secretaria conseguiu reduzir os casos de infecções hospitalares em quatro das maiores unidades da rede estadual e economizar R$ 13,7 milhões em custos hospitalares. “O mais impactante de todo esse processo é o grande número de vidas salvas e a possibilidade de expandir essa metodologia para outras áreas críticas dos hospitais”. diz a coordenadora do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente (NESP/RN), Aline Aciole.

O investimento na segurança do paciente é uma das prioridades da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap). Através do projeto "Saúde em Nossas Mãos”, a secretaria conseguiu reduzir os casos de infecções hospitalares em quatro das maiores unidades da rede estadual e economizar R$ 13,7 milhões em custos hospitalares.

A ação, de caráter nacional, envolveu os hospitais Monsenhor Walfredo Gurgel, João Machado, José Pedro Bezerra (Santa Catarina) e Giselda Trigueiro e teve os resultados de dois anos do trabalho de diminuição das infecções nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) apresentados na primeira semana de dezembro.

O João Machado apresentou um número de 68 infecções evitadas e alcançou uma economia de R$5.311.961,00 em gastos hospitalares. Já o Giselda Trigueiro obteve uma diminuição de custos de R$4.181.606,00. No Walfredo Gurgel, a diminuição dos custos nas UTIs foi de R$1.866.946,53, enquanto no Santa Catarina o valor chega a R$2.386.358,09.

“O mais impactante de todo esse processo é o grande número de vidas salvas e a possibilidade de expandir essa metodologia para outras áreas críticas dos hospitais. Um dos legados do projeto é a forma de execução que pressupõe a participação ativa de todos os envolvidos. Além disso, contribuiu para o aprimoramento do nosso protocolo de higienização das mãos, tão necessário para salvar vidas, e para a qualificação do cuidado nos serviços de saúde”, relatou a coordenadora do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente (NESP/RN), Aline Aciole.

Projeto "Saúde em Nossas Mãos"

O projeto foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, que selecionou 204 hospitais, entre 391 participantes em todo o país, com o objetivo de fortalecer a segurança do paciente nas UTIs e reduzir gastos. Os interessados passaram por avaliação documental, análise de critérios, além de entrevistas e ranqueamento.

Na execução do projeto, os hospitais escolhidos receberam apoio no que se refere à organização em rede e ao trabalho de forma integrada, bem como suporte técnico, educativo e metodológico, para aprimorar suas práticas de segurança. O RN contou com o acompanhamento de profissionais de um dos Hospitais de Excelência do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS): Hospital Sírio Libanês.