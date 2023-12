Trabalhadores do DETRAN-RN paralisam atividades por 48 horas a partir de quinta- feira, 14

No último dia 22 de novembro, aos servidores já haviam realizado uma paralisação que comprometeu os atendimentos no órgão. A nova parada acontece por 48 horas, nos dias 14 e 15 de dezembro, quinta e sexta-feira dessa semana. A medida será mais um protesto contra o Governo do Estado, que segundo a categoria, até então segue inerte, sem atender as reivindicações. Entre outras demandas, os trabalhadores reivindicam: reposição salarial; concurso público, prometido desde o começo de 2019; reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR); e a implementação de promoções.

Reunidos em Assembleia online, os trabalhadores do DETRAN decidiram paralisar suas atividades por 48 horas, nos dias 14 e 15 de dezembro (quinta e sexta-feira). Deliberada na última sexta-feira (08), a medida será mais um protesto contra o Governo do Estado, que segundo a categoria, até então segue inerte, sem atender as reivindicações.



O coordenador de comunicação do SINAI-RN e servidor do Departamento, Alexandre Guedes, afirma que alguns servidores do DETRAN estão sofrendo pressão para não tirar férias. Isso porque falta pessoal no quadro, escancarando a necessidade da realização imediata de um certame.

Reivindicações



