Tibau terá reforço da base do Samu durante o período de veraneio

Reunião entre os prefeitos de Mossoró, Tibau e Grossos, realizada na manhã desta terça-feira (12), firmou parceria para implantação da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no litoral.

As prefeitas Lidiane Marques e Cínthia Sonaly foram recebidas pelo prefeito Allyson Bezerra, no Salão dos Grandes Atos, no Palácio da Resistência, em Mossoró.

A medida se dá para garantir maior assistência em saúde aos turistas que frequentam a Costa Branca potiguar, muitos deles mossoroenses, durante o período de veraneio.

A base funcionará na Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha, no município de Tibau. O início das operações será em 22 de dezembro se estendendo até a quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro, encerrando o período de carnaval. A base do SAMU no litoral funcionará das 19h da sexta-feira às 7h da segunda-feira, e ainda aos feriados.

“Estamos repetindo um grande sucesso que deu certo no último veraneio, contemplando o período de Natal, fim de ano, carnaval, numa parceria importante com as prefeituras de Tibau e Grossos. A parceria proporciona a permanência de uma ambulância do SAMU, adaptada, toda integrada, para atender por ventura se vier ter alguma necessidade, haja vista que essas cidades têm recebido milhares de pessoas neste período para as praias. A grande maioria dessas pessoas é de Mossoró, povo aqui da cidade. Então é justo que a Prefeitura de Mossoró possa fazer essa parceria para proporcionar isso. Cada um dos municípios com a sua parcela de contribuição e de ajuda”, destacou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.

Além da assistência em saúde, a presença do SAMU no litoral representa mais segurança ao lazer e diversão dos milhares de turistas que frequentam a região.

“Primeiramente, quero agradecer à Prefeitura de Mossoró por mais um ano e reafirmar esse compromisso com o SAMU no nosso município. Nós sabemos que nesse período de veraneio a nossa população cresce e praticamente o povo de Mossoró se muda para Tibau, Quero deixar aqui meus agradecimentos e dizer que Tibau está de portas abertas pra receber o povo de Mossoró”, declarou Lidiane Marques, prefeita de Tibau.

“Quero agradecer aos municípios de Mossoró e Grossos pela parceria. Isso é muito importante para nossa região da Costa Branca, onde a gente recebe realmente um público bem maior durante esse período de festas de veraneio. Uma parceria tão importante dando mais segurança ao nosso povo que vai estar lá. São cidades irmãs, vizinhas e essa parceria é um sucesso para todos”, pontuou Cinthia Sonale, prefeita de Grossos.

Secretária municipal de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas destacou a importância da parceria para o período de veraneiro que se aproxima.

“É mais um ano de parceira num termo de convênio com os municípios de Grossos e Tibau. A ambulância do SAMU ficará de plantão naquela região para atender os turistas que vão estar lá. O SAMU ficará no SOS de Tibau, que é a unidade mista, e terá um telefone próprio para que as pessoas possam chamar e ser atendidas assim seja necessário”, pontuou a titular da SMS.