MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 19/12/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORO

"É o terceiro ano do consecutivo que a Prefeitura do Mossoró presta contas à sociedade”, reforça o prefeito Allyson Bezerra no Teatro Municipal

“Uma homenagem às mais de 700 vidas ceifadas durante a pandemia”, diz

Allyson Bezerra ao assinar ordem de serviço para Construir o Memorial da

Covid-19 em Mossoró

UERN debate parceria com Terminal Salineiro de Areia Branca para melhorar a qualidade do sal

Alunos, professores e Escolas da Rede Municipal de Ensino recebem premiação no Encerramento da VI Fecirme

Primeiro

lugar geral foi para o projeto “Produção de Bioplástico a partir do

Mandacaru”, orientado pelo professor Celielton Silva e apresentado pelos

alunos Pedro, Jamile e Rebeca, da Escola do Sítio São João da Varzea

Mossoró é a primeira cidade do RN a inaugurar um “Centro de Referência da Mulher Brasileira”

ESTADO

Governo federal suspende pesca de atum até fim de dezembro e setor estima prejuízo de R$ 30 milhões no RN

Chuva forte da Serra de Santana, no Seritó do RN, ao Vale do Jaguaribe, no Ceará, na noite desta segunda-feira

RN: Previsão da semana é de céu nublado com possibilidade de chuvas em várias regiões

Com 849 pessoas atendidas em 2 meses Sesap zera fila de cirurgia oncológica no RN

Operação Divisas da SEFAZ e PRF autua mais de R$ 1,35 milhão em cargas ilegais no RN

POLÍCIA

Apodiense é morto a tiros em Caraúbas

Caminhão tem pane em viaduto e provoca acidente com vários feridos em Mossoró

Suspeito de tentativa de homicídio é preso no município de Luís Gomes

Suspeito de tentar matar a ex-companheira com golpes de picareta é preso em Alexandria

NACIONAL

Governo lança aplicativo para bloquear celular roubado

AGU vai ao STF contra estados e município que facilitam o acesso a armas