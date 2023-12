Grossos está em 4˚ lugar no ranking estadual dos municípios que mais investem em saúde

De acordo com o percentual do índice de aplicação mensal de saúde, divulgado pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), do Ministério da Saúde, Grossos vem mantendo o equilíbrio e se destacando no cenário potiguar como o 4˚ município que mais investe em saúde. A prefeita Cinthia Sonale afirmou que os números do SIOPS refletem, necessariamente, a realidade grossense. “Realmente estamos em outro patamar. A nossa população está tendo o que tem direito. Hoje temos uma estrutura de saúde que funciona e atende todo o município”, disse a prefeita.

Quando a verba pública é utilizada da maneira correta, garantindo investimento e suprindo as necessidades da população, o reconhecimento vem. E surge oficialmente, com números que estão na plataforma do Ministério da Saúde, utilizados pelo Governo Federal para fazer parâmetros sobre qualidade do serviço ofertado e envolvendo os recursos repassados. Pela primeira vez, Grossos aparece no chamado “top 5” – lista dos cinco primeiros lugares no ranking estadual da saúde que envolve os 127 municípios potiguares.

De acordo com o percentual do índice de aplicação mensal de saúde, divulgado pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), do Ministério da Saúde, Grossos vem mantendo o equilíbrio e se destacando no cenário potiguar. Com base na mais recente análise do SIOPS, o município ocupa a quarta colocação no ranking potiguar, com 36,13%, ficando atrás de Extremoz (37,62%), Taipu (39,31%) e São Rafael (41,62%).



A secretária municipal de Saúde, Anny Arielly, enfatiza que a realidade que Grossos vive segue o ritmo que a prefeita Cinthia Sonale adotou em seu primeiro dia de governo. “Esse olhar diferenciado para a saúde do nosso município. A saúde estava abandonada e não tinha nada. A Farmácia do Hospital Flaviana Jacinta não tinha medicamentos. Estávamos totalmente sem suporte”, enfatiza a secretária.



A prefeita Cinthia Sonale afirmou que os números do SIOPS refletem, necessariamente, a realidade grossense. “Realmente estamos em outro patamar. A nossa população está tendo o que tem direito. A gente aumentou o número de serviços ofertados, com especialistas em praticamente todas as áreas. Concluímos a construção de duas Unidades Básicas de Saúde na zona rural. Hoje temos uma estrutura de saúde que funciona e atende todo o município”, disse a prefeita.



Cinthia Sonale acrescenta que faz o que deveria ter sido feito em um passado recente e que a saúde de Grossos era para estar em outro patamar. Segundo ela, depois que organizou a área, equipou as UBS’s, adquiriu veículos e materiais permanentes para, agora, trabalhar na construção da Policlínica Municipal. “Estamos fortalecendo nossa saúde e a meta é fazer com que a nossa população seja bem atendida”, disse.