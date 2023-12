Governo paga parcela do 13º salário para 90% dos servidores nesta quarta-feira. O pagamento da parcela que será paga nesta quarta-feira (20) estava previsto para ser realizado apenas no dia 30 de dezembro. “A parcela dos 30% do décimo terceiro dos servidores e servidoras que recebem mais de R$ 7 mil líquidos, prevista para pagamento dia 30, será antecipada e creditada já nesta quarta (20). Estamos ainda antecipando a complementação dos servidores ativos da Educação e mantendo a data para aqueles que já estavam programados para receber no dia 20”, anunciou a governadora Fátima Bezerra; confira o restante do calendário.

O Governo do Rio Grande do Norte vai antecipar, nesta quarta-feira (20), a parcela do décimo terceiro salário dos servidores públicos programada para o dia 30 de dezembro. O anúncio foi feito hoje pela governadora Fátima Bezerra nas redes sociais.

“A parcela dos 30% do décimo terceiro dos servidores e servidoras que recebem mais de R$ 7 mil líquidos, prevista para pagamento dia 30, será antecipada e creditada já nesta quarta (20). Estamos ainda antecipando a complementação dos servidores ativos da Educação e mantendo a data para aqueles que já estavam programados para receber no dia 20. Ao todo, neste dia, mais de 45 mil pessoas serão beneficiadas com recursos que vão aquecer a economia do nosso estado. Mesmo com todas as dificuldades, estamos trabalhando e fazendo todo esforço para honrar o nosso dever”, escreveu a governadora.

Com a medida, aproximadamente 90% do funcionalismo público estadual terá recebido de forma integral o pagamento do 13º salário até o dia 20 de dezembro. Cerca de R$ 125 milhões serão utilizados para honrar o compromisso de agora. Aqueles que vão receber o adiantamento de 30% terão o restante do benefício depositado no dia 10 de janeiro de 2024, conforme calendário anunciado anteriormente.

DATAS

No dia 09 de dezembro, receberam o pagamento, em parcela única, os servidores que ganham até R$ 7 mil (líquidos) e não tiveram adiantamento ao longo do ano de 2023. Entre ativos e inativos, 66.386 servidores foram contemplados.

No dia 15 de dezembro, receberam de forma integral os servidores ativos da UERN.

No dia 20 de dezembro, recebem o complemento do 13º salário, cuja primeira parcela foi paga em junho, os servidores da carreira do magistério, bem como os servidores ativos de órgãos com arrecadação própria como Detran, Idema, Arsep, Ipem, Jucern. Também neste dia 20 receberão a outra metade do décimo terceiro os servidores celetistas, cujo adiantamento de 50% foi depositado em 30 de novembro.