MEC autoriza Faculdade de Energias Renováveis e Tecnologias Industriais no RN

O diretor do SENAI do Rio Grande do Norte, Rodrigo Mello, anunciou oficialmente ao Conselho Regional da instituição a autorização do Ministério da Educação para início das atividades da FAETI, Faculdade de Energias Renováveis e Tecnologias Industriais.



A Faculdade de Energias Renováveis será oficialmente lançada no dia 15 de janeiro de 2024, em um evento onde serão detalhados o processo seletivo para contratação de professores/as, o valor da mensalidade, as formas de ingresso, quantidade de alunos e a data de início das aulas.

O foco da Faculdade de Energias Renováveis será na formação de profissionais voltados às necessidades práticas da indústria de energias renováveis, atividade em que o Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER), do SENAI-RN, e o Instituto SENAI de Inovação em Energias Renováveis (ISI-ER) já são referências nacionais em educação profissional, Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação (PD&I) e oferta de serviços tecnológicos.





A FAETI vai funcionar em Natal, no RN, o estado brasileiro que lidera a geração de energia eólica e sede dos Centros de referência do SENAI para formação profissional, inovação e pesquisa aplicada para o setor no país, como o Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis – CTGAS-ER – e o Instituto SENAI de Inovação em Energias Renováveis – ISI-ER. A portaria de credenciamento da Faculdade foi publicada pelo Ministério da Educação em agosto deste ano.

Rodrigo Mello afirma que a concepção da Faculdade veio principalmente da necessidade de empresas. O diretor destaca que a criação do programa nacional denominado Instituto Senai de Inovação, em 2010, intensificou as atividades de pesquisa nas áreas de energia solar e impulsionaram o desenvolvimento de soluções educacionais. Em paralelo a essas atividades, o diretor atribui ao bom relacionamento que o Senai sempre manteve com as empresas, contribuindo com prestação de serviços técnicos que o mercado tem dificuldade de disponibilizar, o apoio em formalizar a criação da Faculdade.





“Por provocação de várias empresas, a gente começou a escutar que ‘está na hora’ do SENAI do Rio Grande do Norte entrar na formação de pessoas de nível superior”, afirma Rodrigo Mello.

A partir de então amadureceu a ideia de criar a primeira faculdade Faculdade de Energias Renováveis e Tecnologias Industriais do Brasil.



Perfil do profissional



O diretor afirma que os profissionais capacitados pela faculdade serão preparados para diversas áreas industriais, mas a lógica de criação da unidade de ensino surgiu a partir da indústria de energia renovável.





O projeto pedagógico da Faculdade foi desenvolvido para formar pessoas com perfil mais próximo do ambiente industrial. “Serão engenheiros com toda a carga horária que esse profissional tem, mas com o perfil não de um grande pesquisador de assunto A ou B, de um acadêmico, mas de um grande engenheiro de indústria. Um profissional que esteja o mais próximo possível de atender a necessidade que a indústria tem nas diversas áreas de engenharia”, afirma Rodrigo Mello.





O diretor anuncia que, em paralelo a criação da FAETI, também serão lançados cursos de pós-graduação em áreas de grande demanda industrial para o Estado, como gestão de negócios em energias renováveis, a serem detalhados mais a frente.