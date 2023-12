Família de Jaguaruana oferece 10 mil de recompensa por prisão de vaqueiro

O vaqueiros Claudio Fernando Rebouças, conhecido por Macaco, de 52 anos, matou Glaubenio Bessa de Assis, no Centro de Jaguaruana, em julho de 2021. Na véspera do natal deste ano de 2023, os familiares divulgaram vídeo nas redes sociais com a oferta pela prisão do assassino. Quem o ver, deve ligar para a Delegacia de Jaguaruana – 88 3418 1370 e 85 9915 3152. Não precisa se identificar.