DHPP elucida mais um homicídio motivados por rixa de facções, em Mossoró

De acordo com a delegada Cristiane Magalhães, Iranildo de Souza Soares Filho, conhecido como Coringa, juntamente com um adolescente, mataram Anderson Pereira Simplicio, de 25 anos, com um tiro na nuca, no dia 27 de junho de 2019. O crime aconteceu em uma região de mato e lixo, ao lado do Conjunto Maria Odete Rosado. Coringa já cumpre pena de 26 anos e 8 meses de prisão por duplo homicídio e corrupção de menores.