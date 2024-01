Após passar o dia bebendo, motorista mata a mulher em Caraúbas

Wilma Jovita, de 42 anos, foi encontrada morta com tiros na boca, deitada na cama, no quarto da casa, onde morava no bairro Leandro Bezerra, em Caraúbas-RN. O companheiro dela, o motorista Eraldo Mesquita, de 41 anos, após os tiros, teria sido visto subindo no telhado de casa, de onde desceu pela casa do vizinho e deitou embaixo de uma arvore, onde foi preso pela Polícia Militar. O caso será investigado pela Polícia Civil.