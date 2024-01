PF abre investigação sobre venda da refinaria da Bahia a fundo Árabe

A RLAM foi vendida em novembro de 2021 por US$ 1,65 bilhão ao Mubadala Capital, subsidiária do fundo soberano Mubadala, controlado pela família real dos Emirados Árabes Unidos. Segundo a análise da CGU, a avaliação da refinaria, feita em meio à pandemia de Covid-19, concluiu por um valor abaixo do preço de mercado. O material será analisado levando em consideração outros elementos obtidos pela PF nas investigações sobre jóias e presentes dados por governos estrangeiros ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta sexta (5), o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates confirmou que já há “procedimento administrativo instaurado para avaliação desse negócio específico”.