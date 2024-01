Obra vizinha foi responsável pelo desabamento de padaria em Alexandria

O inquérito foi concluído pela polícia civil do município nesta sexta-feira (5). De acordo com as investigações, a responsabilidade pelo desmoronamento seria do engenheiro responsável por uma obra vizinha, o qual não agiu com observâncias às normas técnicas de construção civil a céu aberto. A perícia do Itep demonstrou que deveria ser realizada estrutura de segurança na parede que desabou e que não foi realizado o estudo prévio do solo, o qual também contribuiu para o incidente.