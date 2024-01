Mais um ciclista morre atropelado na BR 304, em Mossoró-RN

Trecho de 17 km da BR 304, na área urbana de Mossoró-RN, não tem iluminação, passarelas, ciclovias e registra acidentes com mortes com muita frequencia, vitimando principalmente ciclistas e pedestres. Nome da vítima Jorge Ferreira Torres, engenheiro-agrônomo servidor da EMPARN. Veja os trechos mais perigosos do Complexo Viário das Abolições.

Mais um ciclista atropelado e morto no Complexo Viário das Abolições, em Mossoró-RN, trecho da BR 304 que não tem iluminação, passarelas e ciclovias.

A vítima foi o engenheiro-agrônomo Jorge Ferreira Torres, servidor da EMPARN.

O acidente aconteceu na manhã deste domingo, dia 7, perto do acesso a RN 117. A vítima Jorge Ferreira Torres foi atropelada por trás e morreu no local.

O motorista do veículo que o atropelou não estava no local da ocorrência (teria fugido) quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou para fazer os primeiros levantamentos.

Agentes da Polícia Civil e também do Instituto Técnico-científico de Perícia, foram acionados ao local para fazer perícias e remover o corpo para exames na sede do órgão.

As circunstâncias desta ocorrência devem ser investigadas em inquérito policial, conduzido pela Polícia Civil, tendo como base as perícias do ITEP e da PRF realizadas neste

Outro acidente

O outro acidente ocorreu semana passada, ocasião em que o ciclista Naziel Ferreira de Paiva, de 54 anos, foi atropelado e morto nas imediações do Conjunto Wilson Rosado.

Veja mais

Ciclista morre atropelado próximo ao Viaduto do Santa Delmira, em Mossoró

Estrutura

Existem cobranças por parte do Poder Executivo em Mossoró para que o DNIT ilumine o trecho de 17 quilômetros do Complexo Viário das Abolições, em Mossoró.

A outra cobrança é que sejam instaladas passarelas, pois no atual cenário, apenas veículos automotores conseguem fazer a travessia com segurança em pelo menos sete trechos do Complexo Viário.

Já com relação à ciclovia, não existe qualquer projeto previsto na BR 304. Em outro trecho do Complexo Viário, ao norte da cidade, a Prefeitura informou que vai fazer a rodovia já com a ciclovia e calçadão.

Os trechos mais perigosos para ciclistas e pedestres

1 - Travessia no Planalto 13 de maio. Após alguns acidentes, inclusive com mortes, foram colocados redutores de velocidade neste local.

2 – Travessia para quem está no Conjunto Liberdade e precisa acessar a BR 110 com destino a Upanema ou, até mesmo, para o Sumaré. O mesmo para quem deseja fazer o sentido inverso.

3 – Acesso e travessia da BR 304, para quem residente no Bairro Bom Jesus, a região Central de Mossoró. O mesmo perigo para quem precisa fazer o sentido inverso.

4 – Acesso e travessia para quem mora Itapetinga e Cidade Oeste a Av. Alberto Maranhão. Neste caso, alguns tentam cortar caminho pulando a mureta e aumenta o perigo.

5 – Acesso e travessia em frente à Rodoviária. Neste local, é perigoso até fazer este retorno com travessia até para quem tem veículo. Acidentes acontecem com frequência.

6 – Acesso e travessia para quem mora no Bairro Bela Vista e precisa atravessar para ter acesso a Av. João Marcelino, na direção do Centro de Mossoró.

7 – Acesso e travessia para quem mora no Redenção. No caso, o período maior é para quem está retornando do centro, quando vai fazer o retorno na BR 304 e acessar o conjunto.