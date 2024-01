Polícia encerra inquérito e indicia 4 pessoas pelo homicídio de “Pula-Pula”, em Serra do Mel. Os quatros envolvidos no crime, incluindo a advogada Cinthya Nartinelly Costa de Oliveira, foram indiciados pelos crimes de roubo majorado, homicídio qualificado, além de ocultação de cadáver. O crime aconteceu no dia 22 de outubro, no município de Serra do Mel. Antônio Lisboa de Lima, mais conhecido como “Pula-Pula”, foi encontrado no dia 25 do mesmo mês, enterrado em uma cova rasa, na Vila Piauí.

FOTO: REPRODUÇÃO