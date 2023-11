Suspeita de latrocínio na Serra do Mel é presa no município de Itambé, em Pernambuco

Cinthya Nartinelly Costa de Oliveira foi presa na tarde desta segunda-feira (6). Ela é suspeita de ter cometido o latrocínio de Antônio Lisboa de Lima, no dia 22 de outubro, no município de Serra do Mel. A Polícia Civil de Areia Branca recebeu informações sobre a localização exata da mulher e passou para a polícia de Pernambuco. Ela, que era considerada foragida da justiça, foi presa por equipes da Operação Paz, no município pernambucano de Itambé. A suspeita está sendo conduzida para Recife, onde serão efetivados os procedimentos de prisão. Depois ela será recambiada para o Rio Grande do Norte.