Sargento da PM é baleado de raspão durante confronto com bandidos em Areia Branca. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (15). O policial, que não teve o nome divulgado, foi alvejado de raspão, na região do nariz. De acordo com o comandante do 12º Batalhão da PM, Tenente-Coronel Andrelino, o grupo havia acabado de praticar um arrastão na praia de São Cristóvão e estava em fuga. Ao avistarem o Sargento, que caminhava próximo a uma indústria salineira, na região do Sítio Freire, começaram a atirar. O MH foi informado que o policial está bem, que uma guarnição já conseguiu recuperar o veículo roubado no arrastão e que estão fazendo diligências à procura dos suspeitos.

FOTO: REPRODUÇÃO/ REDES SOCIAIS