Foragido da justiça do CE, suspeito de atirar em sargento morre em confronto com a PM em Areia Branca. O novo confronto, segundo do dia, aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (15). Adrialisson Daniel Gomes da Silva, de 19 anos, procurado pela justiça do Ceará pelo crime de roubo, foi alvejado e ainda chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo. Segundo informações do Major Diomedes, subcomandante do 12º BPM, uma guarnição da Rocam percebeu uma movimentação suspeita, quando realizava patrulhamento da BR 110, a procura dos suspeitos de terem praticado um arrastão na praia de São Cristóvão, no início da manhã, bem como de terem baleado um sargento da PM, no momento da fuga. Ao desembarcarem da viatura, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram.