PMM vai investir mais de R$ 250 mil para apoiar times mossoroenses

Os times mossoroenses Potiguar e Baraúnas, que participam do Campeonato Estadual 2024, iniciam o ano com patrocínio garantido pela Prefeitura Municipal de Mossoró.

O investimento de mais de 250 mil foi anunciado pelo prefeito Allyson Bezerra, nesta quarta-feira (17), durante encontro com os presidentes dos clubes mossoroenses no Palácio da Resistência, sede do Poder Executivo Municipal.

Allyson assegurou o apoio da prefeitura aos clubes, afirmando: "Estamos apoiando os clubes para jogar tanto na nossa cidade como em todo estado. Queremos ver os clubes crescendo e se destacando, e para isso, podem contar com o nosso apoio".

O presidente do Potiguar, Alexandre Tavares, reconheceu a atenção e a importância do apoio da Prefeitura, que permanece patrocinadora máster do clube.

“Estamos muito felizes, a gente agradece o apoio da Prefeitura que tem se sensibilizado com o esporte de Mossoró, apoiando os dois clubes na disputa do Campeonato Estadual. Importante demais esse apoio, pois nos ajuda a manter as contas em dia e um futebol melhor dentro de campo”, destacou.

Neste ano, o Baraúnas retorna ao Campeonato Potiguar. O município também garantiu patrocínio ao clube.

“A Prefeitura se consolida como máster do clube. Hoje, o prefeito nos chamou para essa reunião e fez essa definição, na qual o clube considera satisfatório. Então, portanto, a Prefeitura este ano embarca na marca máster do Baraúnas”, disse Lima Neto, presidente do Baraúnas.

O encontro realizado na manhã desta quarta-feira (17), no Salão dos Grandes Atos, contou com a participação do prefeito Allyson Bezerra; Alexandre Tavares e Djalma Freire, presidente e vice-presidente do Potiguar, respectivamente; Lima Neto, presidente do Baraúnas; Larissa Maciel, secretária de Esporte e Juventude; Valéria Persali, secretária de Comunicação Social; e Wilson Fernandes, assessor especial do município.

Projeto de construção do Nogueirão

Além do fomento, o Município convidou os clubes para participarem da elaboração do projeto do novo estádio. Através da criação de uma comissão, a Prefeitura quer avançar no plano de necessidade do novo estádio, sempre com diálogo e participação direta dos clubes, ouvindo ponto a ponto para construção integrada e participativa do projeto.

“Um dia histórico para o futebol de Mossoró, a Prefeitura nos convidou para a participação do projeto de permuta do novo Nogueirão, que mudará o cenário do esporte de Mossoró. Agradecemos pelo convite, o projeto vai beneficiar não só o futebol, mas outras práticas. A participação dos clubes entendemos ser primordial”, defendeu Alexandre Tavares.

Lima Neto, presidente do Baraúnas, aprovou a iniciativa e afirmou que o clube participará da comissão. “O Baraúnas vai participar, acompanhamos a situação do Nogueirão há décadas. Se há a possibilidade de executar o novo estádio estaremos prontos para contribuir com o Município”, afirmou.

Com relação a atual situação do Estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, o gestor afirmou que "na minha gestão, o Nogueirão não vai ser um problema, vai ser uma solução. Quero que o ano seja marcante também para o futebol e para isso contamos com os clubes mossoroenses, que estão convidados a participar da comissão para elaboração do projeto", frisou Allyson Bezerra.