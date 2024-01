Polícia registra três assassinatos na região Oeste do Rio Grande do Norte

Primeiro ocorrência foi registrada na cidade de Rodolfo Fernandes, durante a madrugada de sexta-feira, 19. A vítima foi arrancada de dentro de casa e executada. Em Upanema, a vítima foi morta em via pública no início da noite de sexta-feira, 19. Em Areia Branca, os criminosos invadiram a casa da vítima e o executaram. Os três casos serão investigados pela Polícia Civil.

A polícia do Oeste do Rio Grande do Norte registrou três ocorrências de assassinatos a tiros nas últimas 24 horas. Os ataques a tiros, que não aparenta ter relação um com o outro, aconteceram nas cidades de Rodolfo Fernandes, Upanema e Areia Branca.

AREIA BRANCA-RN

A Polícia Militar de Areia Branca foi acionada na noite desta sexta-feira, 19, para uma perseguição, com tiros e desespero dos moradores no Bairro Navegantes, em Areia Branca-RN.

No local, os policiais encontraram Francisco Ladeiuson de Sousa, de 28 anos, morto a tiros. Ele teria tentado escapar dos atiradores, mas terminou alcançado e morto com vários tiros.

A Polícia Militar cumpriu seu dever de levantar as primeiras informações, isolar o local do crime, afastando os curiosos, e acionar a Polícia Civil e o ITEP para o início das investigações.

O corpo de Francisco Ladeiuson foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró. O caso deve ser investigado pelo delegado de Polícia Civil de Areia Branca.

UPANEMA-RN

O borracheiro Manoel Leonardo Bezerra, de 24 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira, dia 19, nas margens da BR 110, em Upanema-RN, distante 40km de Mossoró-RN.

Testemunhas relataram a polícia e ao MOSSORÓ HOJE que os possíveis assassinos fugiram num veículo, após balear várias vezes a vítima, que estava numa motocicleta.

Os policiais militares de Upanema relataram, também, que à vítima estava saindo da oficina que trabalhava e, considerando as circunstâncias do ataque, não teve chances de reação.

O local foi isolado pela Polícia Militar, que acionou os policiais civis do plantão, em Mossoró, e também equipe do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP).

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Upanema, tendo como base o que foi apurado no local pelos policiais de plantão e a perícia do ITEP.

RODOLFO FERNANDES-RN

O jovem conhecido por Junior Moreno foi retirado à força de dentro de casa durante a madrugada de sexta-feira, 19, em Rodolfo Fernandes-RN, e executado em seguida.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, os criminosos já haviam fugido. O corpo foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, de Pau dos Ferros-RN.

O blogueiro João Moacir informa que esta é a primeira ocorrência de assassinato registrada no ano de 2024 em Rodolfo Fernandes. Será investigado pela Delegacia de Portalegre-RN.