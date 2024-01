Potiguar vence o Baraúnas por 2 x 1 no segundo Potiba de 2024

O primeiro tempo de jogo, as duas equipes não saíram do zero a zero, apesar de ter sido criado quatro jogadas de gol, sendo que 3 do Baraúnas e 1 para o Potiguar. No segundo tempo, o Potiguar abriu o placar aos 14 minutos e o Baraúnas empatou aos 16. O Potiguar terminou marcando o gol da vitória aos 46 minutos com Marco Antônio.

Com gol aos 46 minutos do segundo tempo, o Potiguar conseguiu vencer sua primeira partida pelo Estadual 2024, jogando, de novo, contra o Baraúnas, no Nogueirão, em Mossoró-RN.

A partida foi realizada na tarde deste domingo, 21, com um esquema de segurança que contou com mais de 200 homens, conseguiu pouco mais de 800 pagantes.

No primeiro Potiba, realizado quarta-feira desta semana, 1.300 pagantes assistiram o Potiguar jogar melhor, mas o Baraúnas conseguiu vencer de virada por 2 x 1.

Neste domingo, no primeiro tempo de jogo, o Potiguar chegou uma vez com perigo de gol e o Baraúnas chegou três vezes. Terminou em zero a zero. Os técnicos conversaram com os jogadores nos vestiários.

No segundo tempo, o Potiguar voltou melhor. Pressionou muito e conseguiu marcar com Sampaio, aos 14 minutos. Porém, dois minutos depois o Baraúnas empatou, com Leo Bahia.

Aos 39 minutos, Marco Antônio impediu com falta que Leo Bahia entrasse sozinho contra o goleiro do Potiguar. Levou cartão amarelo. A falta foi desperdiçada. Em seguida, teve outro contra-ataque rápido e Jozicley desperdiçou.

A bola voltou a grande área do Baraúnas e Marco Antônio, que havia entrado na partida substituindo o volante Giovane, conseguiu marcar o gol da vitória. Gol comemorado por Giovanne, do banco.

No primeiro tempo de jogo, o árbitro da partida havia dado 5 minutos de acréscimos, já no segundo tempo da partida, 7 10 minutos de acréscimos. O jogo foi concluído sem incidentes foram e dentro de campo.

O treinador do Baraúnas, Marcelinho Paraíba, disse que não gostou da derrota, mas viu com bons olhos o empenho dos jogadores.