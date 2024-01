Veja quem são as três jovens que morreram no capotamento em São Miguel

Letícia Hellen, de 20 anos, cursava medicina em Arco Verde, no Pernambuco, e estava em São Miguel passando férias na casa da família. Maria Vitória, também de 20 anos, cursa pisologia. É prima de Hellen. Lowrrana Cássia estava fazendo curso prepartório para também ingressar no ensino superior. O sepultamento está previsto para acontecer no final da tarde desta segunda-feira, 22, em São Miguel.

Três jovens estudantes morreram em capotamento ocorrido entre as cidades de São Miguel, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, e Pereiros, no Estado do Ceará-CE), por volta das 22 horas deste domingo, 21.

As vítimas são:

Letícia Hellen de Freitas Soares, de 20 anos, era estudante de medicina na cidade de Arco Verdade, no Estado do Pernambuco. Estava passando férias com a família em São Miguel-RN.

Maria Vitória Bezerra Cesário, de 20 anos, estudante de psicologia e prima de Letícia Hellen.

Lowrrana Cássia de Bessa Freitas, de 22 anos, fazia cursinho preparatório e era amiga das outras vítimas

O acidente aconteceu já em território cearense, precisamente 7 km do Rio Grande do Norte. Os corpos foram removidos para exames periciais no município de Iguatu, no Estado do Ceará. Devem ser liberados na manhã desta segunda-feira, 22. O sepultamento está previsto de acontecer às 17 horas no Cemitério Público de São Miguel.

Em contato com o G1RN, o pai de Letícia Hellen, o comerciante Ilton Cesário, contou que as três amigas estavam em São Miguel e, no final da tarde, foram tomar banho de piscina numa chácara, jantaram e foram visitar uma amiga em Pereiros.

Ainda segundo Ilton Cesário, o Gol em que as três estavam era dirigido por Maria Vitoria. Ela teria feito uma curva fechada e havia outra à frente, que ela não conseguiu segurar o veículo, que capotou várias vezes. Maria Vitória e Letícia Helleno morreram no local. Lowrrana faleceu na ambulância do Samu de Pereiros.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para exames no Núcleo de Perícia Forense da cidade de Iguatu, no Ceará. O sepultamento das três jovens está previsto de acontecer no final da tarde desta segunda-feira, 22, em São Miguel.