Vítima já se encontrava em estado de decomposição e os peritos do ITEP, ao remover o corpo, observaram que haviam pelo menos quatro perfurações na região do tórax compatíveis com tiros. O corpo foi removido para mais exames e identificação oficial no ITEP. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró-RN.

Um taxista encontrou o corpo de um homem (ainda não identificado), já em estado de decomposição, no início da manhã desta quinta-feira, num prédio abandonado em frente ao Oba Show, saída de Mossoró, na direção de Fortaleza-CE.

O sargento Lopes, da Polícia Militar, contou que a instituição foi avisada por um taxista, que teria contado através do 190 que ao chegar no posto de táxi, em frente ao Oba Show, saída para Tibau-RN, sentiu o odor e procurou a razão nas imediações.

Segundo ele, o corpo já em estado de decomposição estava em um prédio abandonado. A Polícia Militar, após confirmar a informação, acionou a Polícia Civil e também os peritos do Instituto Técnico-cientifico de Perícia, para periciar o local e remover o corpo para exames.

Ainda no local, os peritos do ITEP comentaram que haviam pelo menos quatro perfurações no tórax da vítima compatíveis com tiros e que vai levar o corpo para exames mais apurados na sede do ITEP, onde também deve proceder à identificação oficial.

O caso será investigado em inquérito policial conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró, que tem a frente à Delegacia Cristiane Magalhães. Esta é a oitava ocorrência de Conduta Violenta Letal e Intencional de Mossoró neste ano de 2024.