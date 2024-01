Motorista de Pajero mata passageiro de moto atropelado e foge

O acidente aconteceu por volta das 6 horas deste sábado e deixou também o piloto da moto internado em estado grave. A moto com as duas vítimas e a Pajero trafegavam no sentido Tibau-Mossoró, quando, nas imediações do Assentamento Jurema, a Pajero atropelou a moto violentamente, matou João Maria da Silva, de 33 anos, e deixou em estado grave o piloto da moto, Heliomar Bezerra Lopes, de 36 anos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O motorista (fugiu) de um Pajero prata, placa MZK-7H63, colidiu violentamente na traseira de uma motocicleta Honda, preta, placa MXT 2D05, pilotada pelo agricultor Heliomar Bezerra Lopes, de 36 anos, ocasionando a morte do passageiro da motocicleta João Maria da Silva, de 33 anos, no local.



Heliomar Bezerra foi socorrido pelo SAMU e se encontra em estado grave no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró-RN. O acidente aconteceu no início da manhã (6h) deste sábado, perto do Assentamento Jurema, na RN 013, entre Tibau e Mossoró-RN.

O motorista da Pajero, que trafegava no mesmo sentido da moto (Tibau-Mossoró), fugiu, sem prestar socorro das duas vítimas. Mesmo com o pneu da roda dianteira destruído, o motorista atropelador, fugiu dirigindo pela contramão na direção da Gangorra, onde abandou o veículo.

A Polícia Rodoviária Estadual informa, que, considerando a violência do impacto (destruiu a motocicleta e arrastou duas vítimas por 80 metros), é grande a probabilidade do motorista da Pajero está desenvolvendo alta velocidade no momento da colisão, ocasionando a morte de João Maria e deixando Heliomar Bezerra gravemente ferido.

O corpo da vítima João Maria, que é natural de Caiçara do Rio dos Ventos, foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, em Mossoró. Até o fechamento desta reportagem, a segunda vítima deste acidente, Heliomar Bezerra, continuava internado no Hospital Regional Tarcísio Maia.

O caso será investigado em inquérito policial conduzido pela polícia Civil, a quem o motorista da Pajeto deve ser apresentar na próxima semana. Ao concluir a investigação, o delegado responsável investigação apontará, em relatório enviando ao judiciário, o que teria ocasionado o acidente.