Tragédia aconteceu no centro da cidade de São Francisco do Oeste, perto da cidade de Pau dos Ferros-RN, por volta das 2h50 deste sábado, dia 27. Antônio Marques, com seu ato extremo de matar a ex-mulher Rosana Martins, deixou dois filhos orfãs e a população da região em choque.

O guarda civil municipal Antônio Marques Soares de Oliveira matou a ex-mulher Rosana Moreira Martins, por volta das 2h50 deste sábado, 27, no centro da cidade de São Francisco do Oeste, no Rio Grande do Norte. Após atirar na ex-mulher, Antônio Marques tirou a própria vida.

O casal deixou dois filhos órfãs.

A Polícia Militar da cidade foi acionada ao local da tragédia, que tratou de isolar e afastar as crianças, inclusive os filhos do casal, para que a polícia Civil do Plantão de Pau dos Ferros, juntamente com o ITEP, realizasse o trabalho de perícia no local.

Os corpos foram removidos para exames e identificação oficial na coordenação regional do ITEP, na cidade de Pau dos Ferros, devendo serem liberados para velório e sepultamento neste domingo, possivelmente em São Francisco do Oeste, onde residiam.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do Oeste, com apoio técnico dos laudos do ITEP, policiais civis e militares que estiveram no local da ocorrência na noite deste sábado.